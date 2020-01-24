В Башкирии подросток напал с ножом на родителей и гостью

В Ишимбае полиция задержала 17-летнего юношу, который попытался убить родителей и их гостью. Об этом "РГ" сообщил старший помощник руководителя управления СК РФ по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

По версии следствия, молодой человек вернулся домой и, схватив нож, ударил им мать, отца и знакомую женщину, которая была у них в гостях. Только благодаря активному сопротивлению отца и своевременной медпомощи, все трое остались живы. Сразу после нападения юноша убежал из дома, полиция задержала его на улице.

Отца подростка и знакомую семьи госпитализировали. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Следователи провели осмотр места происшествия, идет допрос задержанного, потерпевших и свидетелей преступления. Правоохранителям предстоит установить причины произошедшего. В отношении подозреваемого проведут психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.