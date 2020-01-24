В "Единой России" поставят вопрос об исключении главы Чувашии из партии

В руководстве "Единой России" раскритиковали поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, "оно находится за гранью понимания".

"Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов и его соответствии занимаемой должности", - приводит слова Турчака пресс-служба "Единой России". Эта ситуация будет обсуждаться на ближайшем заседании комиссии "Единой России" по этике, которое состоится 27 января. Глава МЧС осудил главу Чувашии, заставившего прыгать пожарного за ключами "Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - подчеркнул Турчак. Секретарь генсовета партии также напомнил Послание президента России, в котором обращалось отдельное внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям. Комиссия по этике даст принципиальную оценку данным событиям и вынесет свое решение, рассказал заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко. "Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии "А ну-ка отними", где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение", - заявил Ревенко. Ранее в СМИ появилось видео с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который вынуждает офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новых пожарных машин.