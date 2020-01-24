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24.01.2020 16:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В индустриальном парке в Тольятти для инвесторов созданы лучшие условия

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Индустриальный парк Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" официально подтвердил свой статус. Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало приказ о соответствии парка всем федеральным требованиям. Индустриальный парк ОЭЗ "Тольятти", безусловно, позволит не только повысить конкурентоспособность Самарской области, но и увеличить число рабочих мест и налоговые отчисления в региональный бюджет.
Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти" Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти"
Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти"

Напомним, что в индустриальных парках строятся производственные помещения с возможностью подключения ко всем энергоресурсам для последующей сдачи их инвесторам в аренду. Это позволяет привлекать в качестве резидентов компании, которые хотят в короткие сроки запустить производство и не вкладываться в строительство корпусов. Средства на строительство выделяет бюджет Самарской области. Кроме того, резиденты индустриального парка могут пользоваться инструментами поддержки особой экономической зоны - налоговыми преференциями. Выбрать оптимальный вариант размещения производства в регионе помогают специалисты "Агентства по привлечению инвестиций", которое сотрудничает с бизнесом в режиме "одного окна".

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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Напомним, для резидентов ОЭЗ "Тольятти", инвестирующих до 100 миллионов рублей в течение двух лет предусмотрена нулевая ставка на имущество. При инвестициях от 100 до 500 миллионов рублей бизнес в течение четырех лет не платит налог на имущество, а также отчисляет пониженный налог на прибыль - 13,5%. В случае инвестиций от полумиллиарда компания пять лет не платит налог на имущество и отчисляет пониженный налог на прибыль.

- Ранее проект ОЭЗ "Тольятти" предполагал строительство производств только по типу greenfield - с нуля, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Однако время не стоит на месте, темпы инвестирования в Самарскую область нарастают, меняются запросы инвесторов. И сегодня многие компании, в том числе иностранные, готовы разместить предприятие в ОЭЗ только при условии уже построенных зданий с необходимыми инженерными коммуникациями. Это обусловлено стремлением как можно быстрее выйти на этап производства и занять свою позицию на рынке. После принятия решения о создании в ОЭЗ индустриального парка, у них появилась такая возможность. Уже в этом году здесь будут построены новые производственные корпуса площадью более 11 тысяч квадратных метров для всемирно известного производителя автокомпонентов, с которым уже подписано соглашение. А всего будет на территории индустриального парка будет построено более 50 тысяч квадратных метров производственных корпусов.

Сейчас договоры о реализации инвестпроектов на территории индустриального парка заключены с четырьмя компаниями. И количество резидентов, безусловно, будет увеличиваться, особенно в условиях развития логистики благодаря развитию нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Напомним, в конце прошлого года недалеко от Тольятти стартовало строительство моста через Волгу. Новый транспортный маршрут пройдет через ключевые объекты сложившейся и эффективно работающей инвестиционной инфраструктуры: рядом с ОЭЗ "Тольятти", технопарком в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и территорией опережающего развития "Тольятти". А Самарская область станет частью транспортного коридора "Европа-Западный Китай".

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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