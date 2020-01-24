В Казани родным умершего в морге выдали чужое тело

В морге судебной медэкспертизы в Казани родственникам выдали чужое тело. Причем, перепутали даже пол. Ошибку близкие обнаружили только когда приехали в мечеть для погребального обряда, сообщает ТАСС.

В пресс-службе минздрава Республики Татарстан агентству пояснили, что руководство республиканского бюро судмедэкспертизы уже извинилось за ошибку перед родственниками.

При этом в ведомстве отметили, что при выдаче тела родные осмотрели лицо и признали покойного. Эта процедура была зафиксирована камерами видеонаблюдения.