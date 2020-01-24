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24.01.2020 16:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области реализуют два проекта на семь миллиардов рублей

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В правительстве Самарской области под председательством министра минэкономразвития Дмитрия Богданова прошло заседание рабочей группы по инвестиционным проектам.
На заседании рабочей группы были одобрены два крупных инвестпроекта. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области На заседании рабочей группы были одобрены два крупных инвестпроекта. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
На заседании рабочей группы были одобрены два крупных инвестпроекта. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Участники совещания выслушали несколько презентаций инвестиционных проектов и поддержали два из них: возведение животноводческого комплекса в Клявлинском районе и строительство завода по производству дверей в Тольятти. Новые инвесторы готовы вложить в Самарскую область 7 миллиардов рублей. В результате будет создано 1350 рабочих мест

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
В Самарской области экспортерам предложена всесторонняя поддержка

- Самарская область - уникальный регион для реализации и масштабирования бизнес-проектов любого уровня, - подвел итоги совещания Дмитрий Богданов. - Инвесторы делают правильный выбор, принимая решение вкладываться в нашу губернию. Сегодня регион обладает всей необходимой инфраструктурой поддержки для успешного развития бизнеса самого разного масштаба - от государственных преференций для самозанятых граждан, до поддержки крупных производственных предприятий в Особой Экономической Зоне (ОЭЗ) "Тольятти". Губернатор региона Дмитрий Азаров уже дал поручение оказать данным проектам всестороннюю правительственную поддержку, и мы сделаем для этого все возможное.

Напомним, в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов 2019 года, подготовленном агентством RAEX, Самарская область поднялась на семь позиций и вошла в группу субъектов с минимальным риском инвестиций. В рейтинге у региона наиболее значительно снизились такие составляющие инвестиционного риска, как управленческий, финансовый и криминальный риски, что свидетельствует о доверии инвесторов к региону. Это результат планомерной работы областных властей, в том числе по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Фото: iStock
В Самарской области введут особые налоговые условия для самозанятых

Кроме того, региональное законодательство сегодня признано одним из наиболее развитых с точки зрения предоставления льгот и преференций инвесторам. Не говоря о том, что в Самарской области инвесторы получают широчайший спектр мер поддержки, как в условиях особых территорий (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальных парков) с налоговыми льготами и преференциями, так и от федеральных фондов, а также от областных структур - Гарантийного фонда, Венчурного фонда, Центра поддержки экспорта. Услуги инвесторам в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Добавим, в середине января индустриальный парк Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" официально подтвердил свой статус. Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало приказ о его соответствии всем федеральным требованиям. Индустриальный парк ОЭЗ "Тольятти" позволит не только повысить конкурентоспособность Самарской области, но и увеличить число рабочих мест и налоговые отчисления в региональный бюджет. Сейчас договоры о реализации инвестпроектов на этой территории заключены с четырьмя компаниями.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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