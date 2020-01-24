В Саратовской области внезапно скончался 16-летний юноша

В Балашове вечером в четверг внезапно скончался 16-летний юноша, который приехал к бабушке в гости.

Как сообщает областное управление СК, молодой человек жил в Балашовском районе, в райцентр он приехал в гости к своей бабушке. Когда произошла трагедия, кроме мальчика в доме находился его родной дядя. По словам мужчины, племянник неожиданно упал на пол и "перестал подавать признаки жизни".

На теле погибшего признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.