На Алтае экс-судья получил семь лет за передачу взятки

Судья Арбитражного суда Алтайского края в отставке Руслан Тэрри признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, в производстве одного из судей Арбитражного суда находилось дело по заявлению ОАО к межрайонной налоговой инспекции о доначислении предприятию налога на добавленную стоимость и отказе ему в возмещении НДС. В мае 2017 года юрист, представлявший интересы ОАО, предложил бывшему арбитражному управляющему Алексею Долгову выступить в качестве посредника в передачи взятки судье за вынесение им решения в пользу коммерческой организации. В свою очередь, Долгов обратился к судье Руслану Тэрри и также попросил его выступить посредником в передаче взятки за денежное вознаграждение.

Тэрри согласился и предложил своему коллеге 800 тысяч рублей в качестве взятки за принятие судебного акта о признании недействительными решений ИФНС. В результате второй судья, получив взятку, вынес решение в пользу ОАО. Выступившие посредниками юрист Долгов и судья Тэрри получили вознаграждение в 1,5 миллиона рублей и 700 тысяч соответственно.

Весь этот клубок распутывал второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю. Оперативное сопровождение по всем уголовным делам осуществлялось сотрудниками регионального УФСБ.

В ходе предварительного следствия и посредники, и взяточник признали вину. На имущество Руслана Тэрри следователем наложен арест на сумму более трех миллионов рублей. Суд назначил Тэрри наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 30 миллионов рублей. Он взят под стражу в зале суда.

Бывший арбитражный управляющий Долгов в августе 2019 года был приговорен судом к четырем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 75 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении судьи за получение взятки сейчас рассматривается.