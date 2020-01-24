Омич изрубил двоих собутыльников топором

Двое мужчин, 28 и 37 лет, оказались в Больнице скорой медицинской помощи №1 после застолья в компании 55-летнего омича. Ближе к утру он вооружился топором и искромсал собутыльников.

37-летний бомж получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные ранения мягких тканей. Его товарищу по несчастью пришлось еще хуже: у него открытая травма головы, рубленые раны верхней челюсти, шеи, плеча, поясницы, а также ампутировано ухо.

Что не поделила эта троица, пока неясно, но, как рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД по Омской области, нападавший задержан, топор со следами рук у него изъят. Возбуждено уголовное дело.