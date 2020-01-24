Почти 300 домов в Томске остались без электричества после аварии

В Томске 297 домов остались без электричества из-за аварии на муниципальных сетях. Как рассказали представители предприятия "Горсети", накануне вечером произошло повреждение кабельной линии 6 кВт, построенной еще в 1956 году.

- Специалисты обещают окончательно исправить ситуацию в течение ближайшего часа. Работы шли всю ночь, но из-за того, что подстанции запитаны последовательно, количество отключенных домов пока что остается без изменений, - рассказали РГ в пресс-службе компании. - Запущен дизельный генератор, обеспечивающий электроснабжение медицинского учреждения, также действует дополнительный генератор на экстренный случай, если кому-то из жителей понадобится электроэнергия по медицинским показаниям.

В результате аварии, произошедшей вчера в 19.33 по местному времени, были обесточены восемь трансформаторных подстанций обеспечивающих электроэнергией дома частного сектора улиц Северный городок и Потанина, а также один девятиэтажный дом, 15 малоэтажек и детское отделение поликлиники психдиспансера.

Это самое длительное отключение электроэнергии в Томске за последние годы. По оценкам специалистов, его причиной стал многократный износ кабельных сетей, которые десятилетиями оставались без ремонта.