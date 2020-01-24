Шестерых жителей Омской области жестоко избили двое с битами

На шестерых жителей села Логиновка Павлоградского района Омской области напали двоих молодых людей с битами. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Омской области, пострадавшие обратились в дежурную часть.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что в драке пострадали мужчины 41, 48, 49, 52 лет и женщины 55 и 52 лет. Они доставлены в медицинское учреждение с различными травмами - ушибами, переломами. Один из пострадавших находится в реанимации.

Сотрудники уголовного розыска установили, что травмы нанесли двое жителей этого же села 29 и 27 лет. В числе причин называется личная неприязнь. "Им не нравился образ жизни, который вели пострадавшие, телесные повреждения наносились руками и битой", - уточняет РИА Новости.

"С места происшествия экспертом изъяты два фрагмента биты, следы пальцев рук, обуви", - говорится в сообщении ведомства. Первоначально в качестве вещественного доказательства фигурировала бензопила, но в УМВД отметили, что при нападении она не применялась.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.