СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи. ЧП произошло сегодня вечером. Около 17.30 по местному времени находившиеся в цехе на смене рабочие услышали треск, после чего все срочно покинули здание. В этот момент кровля обрушилась.

- Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнила официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - На данный момент известно, что в больницу обратилась 47-летняя женщина с ушибленной раной. Она не госпитализирована. Информации о других пострадавших нет.

В аварийном здании работают сотрудники МЧС, следователи территориального следственного отдела, а также Кемеровского областного центра медицины катастроф.

Проверку начинает и Группа компаний "Новотранс", в которую входит завод. На сайте компании сообщается, что жертв удалось избежать, благодаря своевременным и грамотным действиям руководства предприятия. Сотруднице, получившей легкую травму головы, своевременно оказана медицинская помощь. Она получит и материальную поддержку.

Для выяснения обстоятельств случившегося в Прокопьевск выехала специальная комиссия руководства холдинга. Спецслужбам будет оказано необходимое содействие в расследовании причин обрушения. Работы по устранения его последствий уже ведутся.

Справка "РГ"



Основанное в 2009 году Кузбасское вагоноремонтное предприятие "Новотранс", где трудится 851 человек, имеет производственную мощность 1,5 тысячи вагонов и 3,5 тысячи колесных пар в месяц. Недавно завод, перечисливший за минувший год в казну 718,6 миллиона рублей, получил статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Прокопьевск". Статус резидента ТОСЭР дает предприятию, реализующему инвестиционный проект по вводу в строй второй очереди, право на существенные преференции при уплате налогов и сборов.