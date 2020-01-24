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24.01.2020 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области осудили банду молодых наркоторговцев

Текст: Дмитрий Мальков

Суд вынес обвинительный приговор четырем жителям Иркутской области, организовавших крупную сеть по сбыту синтетических наркотиков. В ходе следственных действий у них было изъято запрещенных веществ на четыре миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по региону.

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Согласно данным полиции, участниками преступной группы было трое молодых людей и девушка в возрасте от 19 до 27 лет. В течение длительного времени они снабжали наркотиками зависимых жителей Иркутска. "Дозы" прятались в специальных тайниках пригородных населенных пунктах столицы области и прилегающей к ней лесных массивах.

На след группировки вышли случайно. В ходе досмотра одного из автомобилей на контрольно-пропускном пункте на границе с Бурятией было найдено 600 грамм синтетического наркотика, так называемой "скорости".

- В ходе следственных действий из незаконного оборота полицейские изъяли около четырех килограммов наркотических средств общей стоимостью порядка четырех миллионов рублей. В ходе обысков по местам проживания наркоторговцев оперативники обнаружили и изъяли весы, сим-карты, мобильные телефоны и иные вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к противоправной деятельности, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Суд признал собранных следствием доказательств достаточными для вынесения обвинительного приговора всем участникам преступной группы. Все они были приговорены к реальным срокам заключения на срок от пяти до семи лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Борьба с наркотиками

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