В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода

Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.

Как рассказала корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской области Виктория Оленникова, сообщение о ЧП поступило к оперативному дежурному в пятницу в 13.38 по московскому времени.

В вагоносборочном цехе в этот момент находилось 42 человека, все они эвакуировались. Травмы получила одна из работников предприятия, она госпитализирована. Людей, по предварительным данным, под завалами нет. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона сообщал, что один человек мог остаться под завалами. Его не смогли найти, возможно его не было в здании в момент обрушения.

Площадь обрушения, как уточнила Оленникова, составила полторы тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на источник, кровля цеха обрушилась, поскольку не выдержала тяжести снега. Ранее региональное МЧС предупреждало о сильном снеге и метелях, которые обрушатся на регион 24 января. Кроме того, по данным кемеровского Гидрометцентра, ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.