В Сибири телефонные мошенники обманули 17 человек за сутки

Жителей Красноярского края атаковали телефонные мошенники. Всего за день они похитили у граждан почти один миллион рублей.

Как сообщает ГУ МВД по региону, число потерпевших уже достигло 17 человек. Среди них не преимущественно пожилые люди.

- На телефон гражданина поступает звонок от якобы представителя службы безопасности банка. Злоумышленник под предлогом отмены сомнительных операций по хищению денежных средств убеждает доверчивых граждан передать все данные карты, в том числе номер, срок действия и трехзначный код проверки подлинности карты, - рассказали детали мошеннической схемы в ГУ МВД по краю.

После получения запрошенных данных все средства, находившиеся на счете, уходили в неизвестном направлении.

Сейчас полиция проводит следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления, и определения причастных к злодеянию лиц.