Жителя Барнаула задержали за убийства женщин в начале девяностых

Убийцей оказался мужчина, работавший в те годы водителем трамвая. В марте 1993 года в овраге недалеко от Власихинского кладбища в Барнауле нашли труп молодой женщины с признаками насильственной смерти. Спустя две недели в краевом центре 23-летнюю женщину убили в ее квартире.

Почерк был схожим: жертв душили и забирали ценные вещи и украшения. Следов убийца не оставлял, свидетелей не было.

- В сентябре прошлого года в поле зрения правоохранителей попал 59-летний неоднократно ранее судимый за кражи барнаулец, которого заподозрили в сбыте запрещенных веществ. Его задержали и обнаружили при обыске наркотики. После допроса знакомых из его окружения стало ясно, что обвиняемый мог быть причастен к убийству женщин весной 1993-го. Бывшие друг и супруга, а также брат обвиняемого подтвердили эту версию. Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в убийствах, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Как оказалось, в 1993 году мужчина работал водителем трамвая. Однажды вечером он познакомился с молодой пассажиркой и по окончании смены пригласил ее в дом брата. Увидев у новой знакомой множество золотых украшений, он задушил ее шнуром, а тело сбросил в овраг. Через полмесяца его друг рассказал, что знает хорошо обеспеченную девушку, и предложил наведаться к ней. Поздним апрельским вечером друзья пришли к ней в гости, чтобы якобы решить возникшие у хозяйки проблемы. Когда друг вышел из комнаты, преступник накинул удавку и задушил женщину.

В ближайшее обвиняемый предстанет перед судом.