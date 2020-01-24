Под Эльбрусом при пожаре в гостинице эвакуировали 30 туристов

На горнолыжном курорте Эльбрус в селе Терскол в Кабардино-Балкарии вечером в четверг произошел сильный пожар в одной из гостиниц, который продолжался пять часов. Огонь охватил около квадратных метров крыши четырехэтажного здания.

"Пожар начался в 19.15, к моменту приезда сил и средств МЧС он охватил 60 квадратных метров, но продолжил расти", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.

Из гостиницы были эвакуированы 30 постояльцев, приехавших отдыхать на горнолыжный курорт Эльбрус. В результате пожара, по данным спасателей, никто не пострадал. Сотрудники МЧС боролись с огнем больше пяти часов - они смогли полностью потушить пламя только к двум часам ночи пятницы.

Для тушения привлекались 36 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники. Причины пожара в чрезвычайном ведомстве пока не называют, устанавливается также причиненный огнем ущерб.