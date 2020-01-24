C космодрома Плесецк перенесли пуск ракеты "Союз"

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" с космодрома Плесецк перенесли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ракету должны были запустить с модернизированного стартового комплекса в 14.00 мск 24 января. Но за несколько часов до расчетного времени - около 9.00 мск - поступила команда на отмену запланированного пуска.

По информации источника, это могло произойти по одной из трех возможных технических причин - сбоев в разгонном блоке "Фрегат", ракете-носителе или работе наземного стартового комплекса.

Первый пуск с этого же стартового стола был произведен 11 декабря 2019 года - на день позже намеченной даты.

Спутники связи двойного назначения "Меридиан" используются как в военных, так и в гражданских целях.