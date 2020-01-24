Древнее захоронение изменит трассу газопровода в Ленобласти

С неожиданными трудностями столкнулись газовики, прокладывающие газопровод на территории Волосовского района Ленинградской области. Неподалеку от деревни Большое Кикерино они наткнулись на средневековое захоронение с артефактами. Теперь строителям придется прокладывать новую трассу.

Об археологической находке сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области. Выяснилось, что в обнаруженном захоронении помимо останков находятся также украшения, относящиеся к XIV-XV векам. Прибывшие на место специалисты из института истории материальной культуры РАН особенно отметили историческую ценность, которую представляют фрагмент круговой керамики, два плетеных браслета, а также перстень-печатка с изображением фантастического зверя.

Ученые пришли к выводу, что эти и другие находки могут многое рассказать о быте, образе жизни и этнической принадлежности людей, населявших Ижорскую возвышенность в позднее Средневековье. Эта местность сначала принадлежала Новгородской республике, а в XVII веке она находилась под властью шведской короны. Позже район Ижоры вошел в состав Ингерманландской губернии Российской империи. Такая история обусловила тесное соседство в этой области финно-угорского и славянского населения.

Ценные находки были поставлены на учет в Комитете по культуре Ленинградской области, а сам могильник признан выявленным объектом материального культурного наследия.

В связи с находкой маршрут газопровода будет изменен.