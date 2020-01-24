Фильмы кинофестиваля Arctic open покажут в глубинке Поморья

В Архангельской области стартовал киномарафон Arctic open. Это продолжение одноименного фестиваля, который прошел в декабре.

Как сообщают организаторы, фильмы, представленные на этом международном кинофоруме, теперь будут демонстрироваться в сельских клубах и домах культуры, школах и музеях, социальных и молодежных центрах. Показы пройдут в большинстве районов Архангельской области, вход на них будет свободным.

Специально для глубинки с разрешения правообладателей составлена программа из 26 художественных и документальных фильмов производства России, Швеции, Финляндии, Канады, США, Испании, Чехии, Польши и Австралии. Все эти работы входили в шорт-лист фестиваля Arctic open.

Фильмы киномарафона предназначены для самой разной аудитории - взрослых, подростков, молодежи, а также для совместного семейного просмотра. Картины рассказывают не только о "географической" Арктике и ее обитателях, но и о проблемах, которые волнуют людей в любом уголке Земли: о поиске себя и нравственном выборе, взаимоотношениях с природой, сохранении памяти о прошлом.

После показов обязательно будет проходить обсуждение увиденного на дискуссионных площадках.

- Киномарафон Arctic open стартовал в Архангельской области уже в четвертый раз. Благодаря президентскому гранту мы можем совершенно бесплатно показывать современное кино в удаленных районах Севера. Можно сказать, это своеобразная форма альтернативного проката как для российских, так и зарубежных кинематографистов, - отмечает директор кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова.

Подобные проекты особенно важны для глубинки, поскольку не во всех населенных пунктах есть кинотеатры.

Киномарафон Arctic open продлится до конца апреля 2020 года. В минувшем году в рамках этой акции фестивальные фильмы посмотрело около четырех тысяч жителей одиннадцати районов Архангельской области.