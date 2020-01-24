Новости

"Зенит" объявил о переходе Краневиттера в "Монтеррей" 15:16
Genesis может выпустить конкурента Mercedes GLS 15:12
Один человек пострадал в результате взрыва в Хьюстоне 15:00
Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани 15:00
В Москве ребенка госпитализировали после неудачного промывания носа 14:59
Психологи рассказали, о чем переживают дети после развода родителей 14:53
КС РФ обязал уточнить правила предоставления отпуска полицейским 14:50
В Саратовской области подросток избил отчима трубой 14:47
В Коми освободили из СИЗО возможного посредника в передаче взятки 14:46
Вышел трейлер фильма о скандале "Иран - контрас" с Аффлеком и Дефо 14:45
В Италии раскопали роскошную 2600-летнюю усыпальницу 14:42
Выброс угольной пыли на Новочеркасской ГРЭС напугал горожан 14:41
В пещерах Малайзии найдено оружие возрастом 17 тысяч лет 14:39
Водохранилища Крыма наполнены лишь на треть от проектного объема 14:30
Под Воронежем раскрыли аферу с маткапиталом 14:29
Фильмы кинофестиваля Arctic open покажут в глубинке Поморья 14:28
Мишустин примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи 14:26
В Красноярске задержали организаторов порностудии, снимавшей подростков 14:25
В Приморье завершился матч за мировую женскую шахматную корону 14:16
Почему Лукашенко не хочет быть последним президентом Беларуси 14:15
Заведено дело на врачей, не лечивших нижегородцев с болезнью Фабри 14:13
В Кизляре локализовали вспышку кишечной инфекции 14:12
Названы регионы России, которыми интересуются иностранные туристы 14:12
Опасно ли для здоровья и техники проходить через рамки металлоискателей 14:10
Песков заявил об отсутствии просьбы о помиловании от Иссахар 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
24.01.2020 14:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фильмы кинофестиваля Arctic open покажут в глубинке Поморья

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельской области стартовал киномарафон Arctic open. Это продолжение одноименного фестиваля, который прошел в декабре.

Как сообщают организаторы, фильмы, представленные на этом международном кинофоруме, теперь будут демонстрироваться в сельских клубах и домах культуры, школах и музеях, социальных и молодежных центрах. Показы пройдут в большинстве районов Архангельской области, вход на них будет свободным.

Фото: пресс-служба кинофестиваля ARCTIC OPEN
Фестиваль Arctic open в Архангельске подвел итоги

Специально для глубинки с разрешения правообладателей составлена программа из 26 художественных и документальных фильмов производства России, Швеции, Финляндии, Канады, США, Испании, Чехии, Польши и Австралии. Все эти работы входили в шорт-лист фестиваля Arctic open.

Фильмы киномарафона предназначены для самой разной аудитории - взрослых, подростков, молодежи, а также для совместного семейного просмотра. Картины рассказывают не только о "географической" Арктике и ее обитателях, но и о проблемах, которые волнуют людей в любом уголке Земли: о поиске себя и нравственном выборе, взаимоотношениях с природой, сохранении памяти о прошлом.

После показов обязательно будет проходить обсуждение увиденного на дискуссионных площадках.

- Киномарафон Arctic open стартовал в Архангельской области уже в четвертый раз. Благодаря президентскому гранту мы можем совершенно бесплатно показывать современное кино в удаленных районах Севера. Можно сказать, это своеобразная форма альтернативного проката как для российских, так и зарубежных кинематографистов, - отмечает директор кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова.

Подобные проекты особенно важны для глубинки, поскольку не во всех населенных пунктах есть кинотеатры.

Киномарафон Arctic open продлится до конца апреля 2020 года. В минувшем году в рамках этой акции фестивальные фильмы посмотрело около четырех тысяч жителей одиннадцати районов Архангельской области.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ Документальное кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта
Минкомсвязь опровергла данные о списке бесплатных интернет-ресурсов
Инициативу Путина по саммиту постоянных членов Совбеза поддержали в ООН
Банк России отозвал лицензию у саратовского НВКбанка
Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Деловой завтрак
Деловой завтрак
Михаил Пиотровский: Эрмитаж важен не меньше, чем армия и экономика
Кино
Кино
Чем историческая драма "Союз Спасения" напоминает шедевр Сергея Бондарчука