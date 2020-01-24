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24.01.2020 18:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ленинградский зоопарк показал, как бы вели себя звери в соцсетях

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Ленинградский зоопарк присоединился к набирающему популярность шуточному челленджу #dollypartonchallenge.

Фото: Instagram.com/sergeipisarev2/
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Интернет-эстафету запустила американская кантри-певица Долли Партон. Вслед за ней знаменитости и рядовые пользователи соцсетей выкладывают коллажи из четырех фотографий, демонстрирующие, как они выглядели бы в разных социальных сетях: Facebook, Linkedln, Instagram и Tinder. Некоторые снимают не себя, а своих домашних питомцев.

Разница очевидна. Снимки для Linkedln - деловые, для Facebook - семейные, для Instagram - забавные, для Tinder - обольстительные.

Версия Ленинградского зоопарка весьма увлекательна. В челлендже приняли участие выдра, заяц, обезьяна, белая медведица, сурикат, тигр, леопард и манул. Один из самых разнообразных коллажей получился у суриката. Медведица, следуя примеру многих людей, "выложила" в Instagram еду - рыбу с морковью. А заяц оказался неожиданно колоритен на снимке для Tinder.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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