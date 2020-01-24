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24.01.2020 10:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы города, где студенты получают самую высокую зарплату

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москва, Петербург и Екатеринбург стали лидерами по размерам зарплаты, на которую могут претендовать студенты. К такому выводу пришли аналитики сервиса Avito, проанализировавшие размер зарплат, которые работодатели готовы платить сотрудникам-студентам.

Фото: iStock
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Так, в столице средняя зарплата студентам составляет 44,7 тысяч рублей, в Петербурге - 39, а в Екатеринбурге 34,5 тысяч. При этом в среднем по стране студенты зарабатывают 32,5 тысяч рублей.

Самые низкие ставки для студентов в Ижевске (25,1 тысяч рублей), в Ульяновске (24,4 тысячи), а также в Волгограде 23,3 тысячи рублей.

Аналитики сервиса также сравнили студенческие зарплаты с ценами на аренды однокомнатных квартир. Здесь картина немного иная. Так, в Москве хоть студенты и получают самую высокую зарплату, но аренда однокомнатной квартиры в столице обходится в 35 тысяч рублей. Соответственно, подрабатывающий студент должен будет тратить 78 процентов своих доходов на аренду жилья. Непросто учащемуся и в Петербурге, ему придется отдавать 56 процентов от суммы заработка на квартиру.

В Казани студентам платят 29,8 тысяч, аренда квартиры - 15 тысяч. Так что за жилье учащийся отдаст примерно половину заработка. Немного выгоднее жить и учиться в Уфе. Здесь работодатели предлагают студентам зарплату около 30,2 тысяч рублей, аренда однушки - 14 тысяч. То есть, на жилье уйдет 46 процентов от доходов.

Выгоднее всего быть студентом в Саратове, Челябинске, Воронеже, Барнауле и Тольятти. Здесь учащимся предлагают зарплату от 25 до 27 тысяч, а аренда однушки обходится им в 10 тысяч рублей, то есть после оплаты квартиры у них на руках остается более 60 процентов от своего заработка.

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