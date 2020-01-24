Названы регионы России, которыми интересуются иностранные туристы

Иностранные путешественники больше всего интересуются Москвой, Петербургом, Калининградом и регионами у Байкала. К такому выводу пришли аналитики сервиса MAPS.ME, проанализировав поисковые запросы туристов.

Такую аналитику сервис проводит каждый квартал. Лидеры строчек относительно летних замеров практически не изменились. Правда, как отмечают авторы исследования, если летом на четвертой строчке рейтинга была Иркутская область, а на пятой - Бурятия, то сейчас они поменялись местами. На шестом месте Приморский край, к слову, летом он был на 12 строчке. Это одно из самых популярных направлений у китайских туристов.

Далее идут Адыгея, Тува, Красноярский край. А замыкает десятку лидеров Краснодарский край.

Исследователи отмечают, что в последнем рейтинге на высоких строчках появились Татарстан (11 место), Смоленская (12) и Владимирская (13) области.