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24.01.2020 14:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы России, которыми интересуются иностранные туристы

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Иностранные путешественники больше всего интересуются Москвой, Петербургом, Калининградом и регионами у Байкала. К такому выводу пришли аналитики сервиса MAPS.ME, проанализировав поисковые запросы туристов.

Фото: iStock
АТОР назвала самые дорогие туры по России в 2019 году

Такую аналитику сервис проводит каждый квартал. Лидеры строчек относительно летних замеров практически не изменились. Правда, как отмечают авторы исследования, если летом на четвертой строчке рейтинга была Иркутская область, а на пятой - Бурятия, то сейчас они поменялись местами. На шестом месте Приморский край, к слову, летом он был на 12 строчке. Это одно из самых популярных направлений у китайских туристов.

Далее идут Адыгея, Тува, Красноярский край. А замыкает десятку лидеров Краснодарский край.

Исследователи отмечают, что в последнем рейтинге на высоких строчках появились Татарстан (11 место), Смоленская (12) и Владимирская (13) области.

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