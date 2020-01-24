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24.01.2020 18:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Невролог объяснила, почему люди чувствуют боль по ночам

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обострение болевых симптомов по ночам для людей, получивших травму, занимающихся спортом или испытавших чрезмерную физическую нагрузку, это нормально. Усиление чувства боли связано с работой мышц, сообщают в СПбГУ со ссылкой на Наталью Басанцову, ассистента кафедры факультетской терапии, врача-невролога Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии.

Фото: Istock
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Исследовательница отмечает, что существует классическая теория, разработанная учеными Робертом Мелзаком и Патриком Уоллом. Согласно этой теории одни и те же нейроны обрабатывают как болевые мышцы, так и импульсные. Это работает на уровне рефлексов.

Когда человек поранил палец, он зажимает руку, что не только останавливает кровь, но и активирует импульсы от соседних мышц. Из этой же серии - побежать при травме, например.

При серьезных травмах такое поведение может быть очень опасным.

Что происходит дальше? В один и тот же центр поступает одновременно два сигнала: один, о боли, второй - о сокращении мышц. Эволюционно сложилось так, что мозг выбирает второй вариант. Именно поэтому получившие травму, не сразу чувствуют боль, а при занятиях спортом людям хочется брать все большую нагрузку, ведь усталости и боли нет, есть только эйфория.

Но все меняется ночью, когда расслабляются мышцы. В этот момент мозг перестает получать от них сигналы и переключается на боль.

Вопросы боли Басанцева изучает как один из симптомов саркоидоза. Исследование проводится в рамках мегагранта правительства России. Глобальные цели - понять, какую роль играет иммунитет в развитии этого заболевания и как повысить качество жизни пациентов.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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