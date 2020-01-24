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24.01.2020 18:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Архангельске покажут "шумовой" спектакль по Федору Абрамову

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова 28 февраля представит "шумовой" спектакль "Сарафан" по произведениям Федора Абрамова. Первая в этом году премьера театра приурочена к 100-летию известного писателя, которое будет отмечаться 29 февраля 2020 года.

Как сообщает "Архдрама", в основу спектакля легли известные рассказы "В Питер за сарафаном", "Старухи", "О чем плачут лошади", а также фрагменты сборников "Были-небыли" и "Трава-мурава".

Над постановкой работает петербургский режиссер Мария Критская. По ее словам, в спектакле должна сложиться мозаика из голосов.

Фото: Архангельский областной краеведческий музей
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- В этой немного фантастичной истории писатель получает шанс вернуться туда, где он жил и творил. Здесь все напоминает ему о прошлом, с ним говорят каждая изба и каждый угол, оживают голоса людей, которые стремились быть услышанными. Абрамов успел запечатлеть их в своих книгах и дневниках, но сегодня хотелось бы расслышать их по-новому. Мы дали спектаклю подзаголовок: "Были. Небыли. Отголоски". Это будет звуковой спектакль, в котором поднимается много разных тем, - рассказала Мария Критская.

Интересен путь "Сарафана" от замысла к воплощению: он стал одним из победителей театральной лаборатории молодых режиссеров "Рыбный обоз", посвященной творчеству Федора Абрамова. На этот смотр эскизов возможных постановок было представлено семнадцать идей из разных уголков страны, из которых выбрали четыре, и в их числе - "Сарафан".

Публику лаборатории он особенно впечатлил своим музыкальным оформлением. Над спектаклем работает руководитель фольклорного ансамбля Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Головкина. Этот коллектив каждый год ездит в экспедиции в Архангельскую область, где погружается в ее песенную традицию. Все актеры, занятые в постановке, учатся исполнять сложные пинежские песни.

Художником-оформителем спектакля стала петербурженка Елена Соколова, которая также увлечена Русским Севером.

Премьера спектакля "Сарафан" пройдет на камерной сцене театра.

Напомним, что к 100-летию писателя готовится выход видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры". Ее представят в юбилейные дни в Москве, в медиацентре "Российской газеты". Проект ведут правительство Поморья, Архангельская областная научная библиотека имени Добролюбова и Архангельский театр драмы имени Ломоносова при поддержке "РГ" и портала ГодЛитературы.РФ.

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