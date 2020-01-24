В Карелии мужчина умер, не дождавшись "скорой"

В Карелии возбудили уголовное дело по факту несвоевременно оказанной медицинской помощи по статье 293 УК РФ - халатность. Не дождавшись приезда скорой помощи, 61-летний мужчина умер, сообщила пресс-служба СК РФ республики.

Расследованием займется Медвежьегорский межрайонный следственный отдел. Именно в этом муниципалитете и произошло ЧП - в поселке Шалговаара.

По версии следствия, в Медвежьегорскую центральную районную больницу поступило сообщение о том, что житель поселка нуждается в срочной помощи. Но бригаду медиков не направили к пациенту, в результате чего он скончался.

Однако в Минздраве республики заявили, что в больнице машину скорой помощи выслали по адресу. Но пациент умер при транспортировке в ЦРБ.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.