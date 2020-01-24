В Коми арестантов накормили овсянкой с жуками

В городе Инте Республики Коми в местном изоляторе временного содержания арестантов накормили овсяной кашей с жуками. Арестанты возмутились, а полицейские направили претензию поставщику, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление МВД по региону.

Изначально арестанты обратились к санитарным врачам, но получили ответ, что жуки в каше не представляют опасности для взрослого человека, особенно после тепловой обработки.

В управление МВД по Коми к чаяниям арестантов прислушались и потребовали от поставщика, который организует приготовление пищи в ИВС, соблюдать технологические режимы, приемы, рецептуры, а также нормы выхода готовых блюд.