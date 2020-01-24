В Мурманской области оштрафовали двух иеговистов

В городе Полярном Мурманской области суд признал виновными в экстремистской деятельности двух членов общества "Свидетели Иеговы". Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Данная религиозная организация в Заполярье была ликвидирована по решению суда как экстремистская. Однако ее последователи решили не сдаваться. Достоверно зная об этом, двое жителей Полярного продолжали проводить в городе собрания и собирать с их посетителей денежные пожертвования.

Свою вину обвиняемые не признали. Тем не менее, районный суд Полярного приговорил одного из них к штрафу в 300 тысяч рублей, а второго оштрафовал на 350 тысяч.

В законную силу приговор пока не вступил.