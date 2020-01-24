В Петербурге арестованы подозреваемые в миллионной автоподставе

Выборгский районный суд Петербурга заключил под стражу трех мужчин, которых подозревают в организации автоподставы на Лесном проспекте. Ее суть заключалась в том, что у владельца элитного авто под предлогом мнимого ДТП с сотрудником полиции выманили полтора миллиона рублей.

Как следует из сообщений объединенной пресс-службы судов Петербурга, ближайшие два месяца подозреваемые проведут под арестом.

Сама автоподстава имела место 21 января. Участники группы остановили автомобиль Mercedes-Benz GLE 350 d.По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возле дома №15 по Лесному проспекту был разыгран наезд на пешехода. Водитель не понял, что произошло, но к нему подошел прохожий, который сказал, что элитное авто сбило пешехода.

Дальше события приняли совсем уж удивительный оборот. Пешеход заявил, что он является полковником МВД и при ДТП у него разбились часы за 1,5 миллиона рублей. Перепуганному водителю предложили без скандала компенсировать ущерб.

У водителя были такие деньги на счете в банке. Вместе с "полковником" он пошел в банк и передал требуемую сумму "пострадавшему". А потом отправился в полицию.

Сразу же выяснилось, что, во-первых, никакого ДТП не было, во-вторых, сам мнимый пострадавший не имеет никакого отношения к полиции, а разбитые часы "элитного бренда" оказались обыкновенной фальшивкой. Расследование продолжается, но одна из главных интриг в этой истории: когда водителю вернут деньги, ведь к моменту задержания, участники группы, по данным пресс-службы судов, уже успели поделить между собой вырученные с помощью автоподствы средства.