В Петербурге покажут новую версию "Ромео и Джульетты"

7 и 8 февраля в Петербурге на Большой сцене ТЮЗа имени Брянцева состоится премьера спектакля "Ромео и Джульетта" в постановке болгарского режиссера Александра Морфова.

"Спектакли Александра Морфова - это всегда нестандартные и непредсказуемые режиссерские решения и яркий, выразительный визуальный ряд. Это громкие сценические авторские высказывания и неординарные трактовки классических сюжетов, не оставляющие равнодушным ни одного зрителя в зале", - говорят в пресс-службе ТЮЗа имени Брянцева.

Зрителей ждет необычное прочтение классической пьесы, это "Ромео и Джульетта" для поколения YouTube и социальных сетей.

Художником спектакля выступил Семен Пастух, неоднократный лауреат "Золотой маски". Художником по костюмам стала Ника Велегжанинова. Фото с репетиций позволяют понять - образы героев в спектакле получились очень необычными.

Режиссером по пластике стал Игорь Качаев, он участвовал в создании более чем восьмидесяти спектаклей ведущих театров по всему миру. А Денис Солнцев выступил в качестве художника по свету. Вообще-то Солнцев трудится в качестве штатного специалиста в "Балтийском доме", но иногда сотрудничает с ведущими театрами Северной столицы. Так, в ТЮЗе имени Брянцева Солнцев стал художником по свету в постановках "Зима, когда я вырос", "Бедная Лиза", "Близкие друзья".

В спектакле зрители смогут увидеть известных артистов: Бориса Ивушкина, Ольгу Карленко, Александра Ладыгина, Никиту Марковского, Анастасию Обжигину, Никиту Острикова, Матвея Паксяйкина, Максима Поздина, Марию Полумогину, Олега Сенченко, Андрея Слепухина, Анну Слынько, Ивана Стрюка, Кирилла Таскина, Алексея Титкова, Дмитрия Ткаченко, Константина Федина и Федора Федотова.

Возрастное ограничение в спектакле - "16+".