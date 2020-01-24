В Петербурге разговорчивый водитель сам отдал полиции наркотики

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга при проверке документов водитель сам рассказал, что везет в автомобиле запрещенное вещество. Откровенность не избавит его от ответственности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 21 января инспекторами ДПС в районе дома 125 по Гостилицкому шоссе для проверки документов был остановлен автомобиль ВАЗ-21101, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

Автоинспекторов насторожило необычное и возбужденное поведение водителя. Они задали ему вопрос о наличии при себе запрещенных веществ. К некоторому удивлению проверяющих со стороны водителя "копейки" последовал утвердительный ответ. В присутствии понятых под правым передним сидением правоохранители обнаружили прозрачный пакет, который содержал 100 граммов синтетического вещества.

Откровенного водителя арестовали, против него возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей.