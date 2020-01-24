Астраханская область направит 1 млрд рублей на рост качества жизни

Около одного миллиарда рублей дополнительно направит Астраханская область на соцподдержку граждан в 2020 году в рамках выполнения поручений послания Президента РФ Федеральному Собранию. Об этом заявил губернатор Игорь Бабушкин на заседании облправительства.

Как сообщает пресс-служба главы региона, средства выделяются на увеличение льготных выплат более 200 тысячам астраханцев. Среди них многодетные и малоимущие семьи, ветераны Великой Отечественной войны, труда, дети войны и другие, часть льгот были введены с 1 сентября, часть начинает действовать с 1 января 2020 года.

В частности, с 1 января в три раза больше астраханских льготников получат матпомощь на газификацию домовладений в размере 21 тыс. рублей, а родителям учеников 1- 4 классов из малообеспеченных семей компенсируют расходы на питание в школе - 707,34 рублей в месяц.

Губернатор отметил, что будет исполнено поручение президента об обеспечении бесплатными завтраками всех учащихся младших классов, в регионе это свыше 53 тыс. человек. Он поручил кабмину оперативно подготовить план организации и финансирования питания, так как, в соответствии с посланием, если техническая возможность уже есть, школьники должны получить его с 1 сентября 2020 года. Крайний срок по решению этой задачи - сентябрь 2023 года.

- Мы с вами взяли на себя обязательства сделать это с 1 сентября 2021 года. Качество горячего питания школьников должно быть безупречным, а контроль за этим - самым строгим, - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Кроме этого, будут проекты по модернизации образования. В 2020 году в регионе дополнительно создадут 1450 мест в ясельных группах, и до 2021 года построят 13 новых школ, чтобы все ученики могли обучаться в одну смену. И уже с 1 сентября более 5,5 тысяч педагогов региона получат доплату за классное руководство в размере пяти тыс. рублей.

Учителей, которые поедут работать по программе "Земский учитель" в села области, помимо 1 млн. рублей ждут бонусы: служебное жилье, путевки на курорт и премии. "Эти меры должны, пусть и не за один год, полностью ликвидировать дефицит педагогических кадров на селе - а это как минимум 150 учителей", - отметил губернатор.