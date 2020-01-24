ФСБ задержала крымчанина, создавшего тайники со взрывчаткой

В Республике Крым сотрудники регионального УФСБ задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб создал несколько тайников с компонентами взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления УФСБ.

По данным ФСБ, в тайниках хранились девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов.

Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В его отношении заведены уголовные дела по части 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).