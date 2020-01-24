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24.01.2020 10:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ задержала крымчанина, создавшего тайники со взрывчаткой

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым сотрудники регионального УФСБ задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб создал несколько тайников с компонентами взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления УФСБ.

Фото: ФСБ РФ
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По данным ФСБ, в тайниках хранились девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов.

Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В его отношении заведены уголовные дела по части 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

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