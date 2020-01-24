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24.01.2020 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани поймали аферистку, укравшую у пенсионеров 7 млн рублей

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Следователи полиции в Геленджике завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летней жительницы Воронежской области. Молодая женщина обманом выманила свыше 7 миллионов рублей у стариков в разных концах страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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Аферистку задержали в городе-курорте после обращения в полицию 85-летнего местного жителя. Пожилой мужчина рассказал, что на его телефон позвонила "специалист системы здравоохранения" и сообщила, что ему положена компенсация за купленные некачественные лекарства. Для этого ему надо только оплатить комиссию. Доверившись злоумышленнице, он перевел на указанные банковские счета около 200 тысяч рублей.

Женщину задержали по горячим следам при попытке снять похищенные ею деньги в одном из банкоматов Геленджика. В ходе следствия полицейские установили, что она причастна к еще 11 аналогичным криминальным эпизодам - на сумму более 7 миллионов рублей. Жертвами стали пожилые люди в разных уголках страны.

"Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в суд Воронежской области, по месту жительства обвиняемой. Санкции инкриминируемой ей статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве.

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