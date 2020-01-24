На Кубани врачи удалили у женщины 1,5-килограмовую опухоль

На Кубани медики Краевой клинической больницы № 2 удалили у женщины огромную опухоль весом в 1,5 килограмма и тем самым сохранили ей возможность стать матерью. Информацию об успешно проведенной операции сообщили в пресс-службе Минздрава Краснодарского края.

Как рассказали в ведомстве, в Краевую клиническую больницу № 2 поступила 28-летняя женщина с жалобами на боли внизу живота и нарушением функций внутренних органов. После диагностических исследований у нее была выявлена огромная опухоль в малом тазу. Врачи приняли решение удалить опасное новообразование.

Операция была проведена с помощью эндоскопов - то есть через небольшие разрезы размером всего в несколько сантиметров, не оставившие на теле большие полосные шрамы.

Благодаря успешному хирургическому вмешательству пацинетка была не только спасена, но и сохранила возможность стать матерью. Через 4-6 месяцев после операции она уже сможет планировать беременность.