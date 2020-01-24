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24.01.2020 11:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На фабрике по производству мороженого на Дону произошел пожар

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Ростовской области Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Ростовской области
Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Ростовской области

В Азовском районе Ростовской области на территории фабрики по производству мороженого произошло возгорание одного из складских помещений. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

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Как сообщает пресс-служба МЧС, сначала огнем было охвачено около 20 квадратных метров склада продукции, но постепенно пламя распространилось на производственные помещения.

К тушению привлекли 35 пожарных и десять единиц техники. Пожар удалось локализовать. По данным МЧС, пострадавших среди сотрудников предприятия нет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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