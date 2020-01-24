На фабрике по производству мороженого на Дону произошел пожар

В Азовском районе Ростовской области на территории фабрики по производству мороженого произошло возгорание одного из складских помещений. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сначала огнем было охвачено около 20 квадратных метров склада продукции, но постепенно пламя распространилось на производственные помещения.

К тушению привлекли 35 пожарных и десять единиц техники. Пожар удалось локализовать. По данным МЧС, пострадавших среди сотрудников предприятия нет.