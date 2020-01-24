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23.01.2020 21:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сергей Шаргунов: Те, кто возбуждает подобные дела, должны отвечать

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8068)
В поддержку Василия Попкова вслед за односельчанами и журналистами выступили политики. Защитить молодого человека от необоснованного уголовного преследования попросил прокурора Краснодарского края писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ). Он поделился с "РГ" мнением о ситуации.

Как вы относитесь ко всей этой истории?

Фото: Татьяна Павловская
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Сергей Шаргунов: Мне кажется, это абсолютный абсурд. Здесь можно ставить вопрос о привлечении к ответственности тех, кто возбуждает подобные дела. Не просто возбуждает, а доводит такие истории до суда. Парень из самых благих побуждений решил очистить двор. Речь идет о сухих стволах и скоплении ветвей. Взял и все очистил. Он там, как я знаю, играет в футбол, гоняет мяч со школьниками. Сделал доброе дело, а в итоге возбудили уголовное дело.

Я обращался, как известно, в прокуратуру с просьбой это дело закрыть. Хорошо, что быстро закрыли, прежде всего под влиянием того шума, который возник в обществе. Ужасно, что это дело открыли. У нас очень много абсурдных и безобразных судебных историй. Сплошь и рядом для галочки, для отчетности фабрикуют разного рода дикие дела.

В случае Василия - если даже были какие-то претензии к парню, можно было с ним просто обсудить, проговорить. Нет же. Целая машина начинает работать: следователь, судья, прокурор и т.д. Я знаю, что еще участковый сыграл определенную роль. К сожалению, в таких историях отражаются масштабы неблагополучия нашей системы правоохранительной и судебной.

Что нужно предпринять, чтобы в дальнейшем не было таких прецедентов?

Сергей Шаргунов: Как у нас наказывают за ложные вызовы - вот так же не должно быть возбуждения уголовных дел и судебных процессов по выдуманным поводам.

Конкретные люди сфабриковали дело, но они продолжают работать

Приведу другой пример - недавно парень был осужден во Владикавказе. У него во "ВКонтакте" висел отрывок из фильма "Список Шиндлера". Посчитали, что демонстрируется нацистская символика. Хотя фильм антифашистский. Но ведь он объяснял это, и адвокат объяснял. Но вся эта цепочка - следователь, прокурор и судья - не внимала абсолютно адекватной аргументации. Выбрали сторону абсурда. Мне пришлось биться за то, чтобы его оправдали, и в итоге Верховный суд республики его оправдал.

Значит, возникает вопрос о профессиональном соответствии. Ведь эти люди будут дальше выполнять обязанности. То же самое и здесь, в Краснодарском крае, конкретные люди сфабриковали дело, но они продолжают работать.

Фото: Леся Полякова/РИА Новости
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Рычагов в рамках существующего законодательства достаточно, или нужны какие-то изменения, чтобы усилить ответственность таких правоохранителей?

Сергей Шаргунов: Все необходимые законы есть. В принципе безосновательное возбуждение дела может быть поводом в том числе для увольнения. Это вопрос общественного неравнодушия. Считаю, что нужно возвращать жанр журналистского расследования, когда речь идет не только о проблеме, но и о виновных в том, что эта проблема возникла.

Сейчас вы ждете ответ на свой запрос к прокурору края?

Сергей Шаргунов: Да, я жду ответ. Если сохраняется судимость, как говорят, значит, будем добиваться ее снятия. И полного оправдания Попкова. Это как минимум.

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