У побережья Крыма зафиксирован разлив нефтепродуктов

В Черном море, в 146 километрах от Феодосии, средствами космического мониторинга зафиксирован выброс нефтепродуктов. Об этом сообщил научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".

- По данным космического мониторинга, 21 января у побережья полуострова обнаружен след судового сброса нефтепродуктов, - говорится в сообщении. - Его площадь - 86,1 квадратных километров, а протяженность - 55,1 километра.

Происхождение нефтяной пленки - утечка с танкера или сброс льяльных вод - не уточняется.

Ранее пленки нефтяных загрязнений были обнаружены в Таганрогском заливе Азовского моря около украинского города Новоазовск, а также в районе Мариуполя.