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24.01.2020 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани приставы конфисковали автомобиль на свадьбе

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Black limo waiting for bride and groom in front of mansion. Focus on reflection. Фото: iStock
Black limo waiting for bride and groom in front of mansion. Focus on reflection. Фото: iStock

В Астрахани судебные приставы конфисковали у прибывшего на свадьбу алиментщика автомобиль Volkswagen Polo. Мужчина задолжал дочери свыше 360 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе ФСПП региона, в рамках исполнительного производства было установлено, что житель Астрахани переехал на работу в Москву и работает в службе такси. Однако в ближайшее время в качестве гостя должен приехать на свадьбу.

В назначенный день представители ведомства приехали были по установленному адресу, где среди припаркованных машин нашли разыскиваемый автомобиль, и неплательщик был крайне удивлен.

"В присутствии двух понятых автомобиль был арестован без права пользования и помещен на специализированную стоянку", - уточнили в ведомстве.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст ФССП Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Полномочия судебных приставов

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