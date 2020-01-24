В Астрахани приставы конфисковали автомобиль на свадьбе

В Астрахани судебные приставы конфисковали у прибывшего на свадьбу алиментщика автомобиль Volkswagen Polo. Мужчина задолжал дочери свыше 360 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ФСПП региона, в рамках исполнительного производства было установлено, что житель Астрахани переехал на работу в Москву и работает в службе такси. Однако в ближайшее время в качестве гостя должен приехать на свадьбу.

В назначенный день представители ведомства приехали были по установленному адресу, где среди припаркованных машин нашли разыскиваемый автомобиль, и неплательщик был крайне удивлен.

"В присутствии двух понятых автомобиль был арестован без права пользования и помещен на специализированную стоянку", - уточнили в ведомстве.