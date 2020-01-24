В Севастополе восемь студентов попали в больницу с отравлением

Студенты Севастопольского государственного университета накануне были госпитализированы в городскую инфекционную больницу с пищевым отравлением.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя, лечение проходят семь студентов института ядерной энергии и промышленности СевГУ, у которых диагностирован гастроэнтерит.

Первый проректор СевГУ Денис Ярыгин рассказал, что всего в больницу обратились восемь студентов, но одна девушка уже выписана. По его словам, шесть из отравившихся студенты живут в двух разных общежитиях.

- Предварительный опрос пациентов показал, что все они питались в разных местах, - отметил Ярыгин.

В Роспотребнадзоре начали эпидемиологическое расследование этого случая.