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24.01.2020 09:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В зоопарке Ростова рассказали о дружбе гориллы с котом

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)

Иногда дикие животные могут проявлять поистине человеческие чувства. Сотрудники зоопарка из Ростова-на-Дону доказали это, рассказав о местной знаменитости - горилле Моте, которая всю жизнь дружила с домашними кошками. Но особенно - с местным красавцем по кличке Антрацит.

Фото: Instagram.com/sergeipisarev2/
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По словам ученых, наблюдавших удивительный союз, животные фактически жили в одном вольере, хотя свободолюбивый кот и нередко покидал жилище. Но чаще он любил бывать дома. Когда обезьяна грелась на солнышке, Антрацит лежал рядом, заботливо прикрываемый ее большой ладонью. А когда коту становилось неуютно, он забирался на большой и теплый живот Моти. ⠀

Но особенно всех умиляет забота гориллы об Антраците во время кормления. Поначалу обезьянка пыталась накормить друга бананами и орехами и негодовала, почему тот отказывается от ее излюбленных лакомств. Но оба очень любили мясо. Мотя обожала полакомиться вареной курицей, однако всегда делилась едой с котом и ждала, пока любимец не наестся. Если кот уходил надолго, она залезала на самый верх лестницы в своем вольере и с беспокойством оглядывала окрестности. Как только усатый друг возвращался, к горилле сразу возвращалось былое веселье.

Правда, по мнению ученых, в основе их дружбы лежали самые обычные инстинкты - у Моти проявился материнский инстинкт, а Антрацит воспринимал большую человекообразную обезьяну как свою любимую хозяйку.

Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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