На Кубани спецназ снял видео в эпицентре боя за побережье

На Кубани спецназ ВДВ, морская авиация ВМФ и подразделения ПВО провели уникальные учения, во время которых десантники взяли штурмом командный пункт условного противника, захватили его военную технику и отразили воздушный удар. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Действия спецназа и авиации во время учений попали на видео, и позволяют зрителям на несколько мгновений оказаться в эпицентре боя, увидеть, как происходит подобная спецоперация.

На снятых кадрах хорошо видно, как боевые вертолеты Ка-29 высаживают десант, а затем идет наступление войск с использованием военной техники.

- По замыслу учений, подразделение ПВО, оснащенное новейшим переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) "Верба", было десантировано вертолетами Ка-29 на незнакомую площадку на Черноморском побережье, - сообщили в пресс-службе ЮВО. - Десантники взяли штурмом командный пункт условного противника, захватили военную технику и отразили авиационный удар из новейших зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10МН" и ПЗРК "Верба".

Учения усложнялись тем, что проходили на незнакомой для десантников местности.

Одновременно экипажи морской авиации выполнили условную бомбардировку колонны военной техники противника, а также эвакуацию на вертолете условно раненого солдата в условиях активных боевых действий.

Всего в учениях принимало участие порядка 200 спецназовцев, около 40 машин бронетехники, а также самолеты Л-39, вертолеты Ка-29 и Ка-27ПС, комплексы ПВО "Стрела-10МН".