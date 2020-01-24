Выброс угольной пыли на Новочеркасской ГРЭС напугал горожан

На Новочеркасской ГРЭС произошла авария, напугавшая горожан. Свидетели приняли клубы черного пара, который валил из-под крыши станции, за начинающийся пожар.

Как сообщили в правительстве региона, накануне на одном из котлов станции был поврежден байпас к редуцирующему охлаждающему устройству. Эксперты уверяют, что причин для паники нет.

"В момент повреждения паропровода произошел выброс пара в атмосферу с попутным взвихрением угольной пыли. Ядовитые и токсичные вещества в данном выбросе отсутствовали. Пострадавших среди персонала нет", - говорится в официальном сообщении властей.

Вчера энергоблок станции №1 был переведен в режим аварийного ремонта. По словам замгубернатора Ростовской области Игоря Сорокина, сейчас ГРЭС работает в штатном режиме.