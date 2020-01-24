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24.01.2020 15:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бизнесмен из списка Forbes подарил уральской школе миллион долларов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Уроженец Магнитогорска, совладелец компании "Технониколь" Игорь Рыбаков подарил родной школе № 56 сертификат на миллион долларов. Как пояснил сам даритель, эти деньги лягут в основу так называемого целевого капитала, доходы от которого пойдут на стимулирующие выплаты учителям и стипендии ученикам, из которых меценат со временем надеется воспитать таких же "благодарных выпускников", каким он считает себя самого.

Подарок в Магнитогорске восприняли, как долгожданный, и все-таки неожиданный почин. Дело в том, что эндаумент-фонды, созданные на средства меценатов, сегодня работают при многих известных российских и мировых университетах. Деньги крутятся в управляющих компаниях, а научные центры получают с них гарантированный ежегодный доход. Самый известный фонд - Гарвардский. А теперь почти такой же, пусть и поскромнее, появится у общеобразовательной школы Магнитогорска с углубленным изучением математики.

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Как пояснила ее директор Елена Кадушкина, ежегодный доход от миллиона долларов, а это порядка 10 процентов, будет направлен на поддержку самых различных проектов. Естественно, горизонты открываются такие, что просто дух захватывает. Впрочем, деньгами будет распоряжаться общественный совет во главе с учредителем, а потому ни одной копейки помимо целевого назначения школа потратить не сможет, отметила заместитель начальника управления образования Магнитогорска Ольга Бирюк.

Кстати, на вручение дорогого подарка сам бизнесмен в Магнитогорск прибыть не смог - записал видеообращение, в котором сказал "большое человеческое спасибо" родной школе, педагогам, родителям и одноклассникам, которые помогли ему понять многие непростые вещи, в том числе: что такое благодарность и каким должен быть "благодарный выпускник".

- Весь свой капитал, весь опыт и энергию я и моя супруга Катя решили направить на трансформацию, преобразование и создание таких нужных "штук" в Российском и международном образовании, - сообщил Рыбаков, по всей видимости имея в виду школьные эндаументы и другие благотворительные проекты его личного фонда.

В итоге вручение символического миллиона, состоявшееся в конференц-зале МГТУ имени Носова, превратилось в своеобразную презентацию идей мецената, который в прошлом году прославился тем, что буквально осыпал долларами участников Санкт-Петербургского форума "Синергия" и объяснил это желанием помочь молодым предпринимателям открыть свое дело.

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На сей раз с учетом аудитории (на вручение сертификата пригласили больше двух десятков  директоров образовательных учреждений Магнитогорска - Ред.) обошлось без экстравагантных жестов. Представители фонда Рыбакова рассказали, как важно создавать при школах сообщества активных и успешных выпускников. Возможно, кто-то из них учредит такой же целевой фонд, кто-то увлекся научной работой и захочет поделиться своими знаниями, любители спорта поддержат школу на этом поприще. А главное все это будет происходить на глазах учеников, которые на примере старших товарищей с "молодых ногтей" научатся меценатству. Именно этого, видимо, и хочет добиться меценат Рыбаков. Он очень много говорит о том, что чем больше отдает, тем больше к нему возвращается. И чем богаче россияне, тем лучше продается продукция, которую он производит.

Как удалось выяснить "РГ", последний раз бизнесмен Рыбаков побывал в Магнитогорске прошлой осенью и даже провел в родной школе встречу выпускников. Не исключено, что именно на этой встрече он объявил об идее поддержать "альма-матер" целевым капиталом. И возможно даже, нашел единомышленников. По крайней мере, по словам Елены Кадушкиной благодарных учеников у ее школы очень много. А потому есть надежда, что и эндаумент-фонд год от года будет расти.

Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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