Самолет Екатеринбург – Ереван вернулся обратно из-за неисправности

В Кольцово сегодня вернулся борт "Уральских авиалиний", летевший по маршруту Екатеринбург-Ереван. Причиной стала техническая неисправность, передает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"В 07.50, спустя 15 минут после вылета, командир лайнера доложил о том, что сработал индикатор неисправности створок переднего шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета", - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Самолет совершил вынужденную посадку в 08.23.

На борту находилось 65 пассажиров, среди которых было двое детей. Посадка прошла штатно, воздушное судно не повреждено.

В пункт назначения пассажиры вылетят на резервном лайнере.

По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку (в том числе исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов и о защите прав потребителей).