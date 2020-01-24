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24.01.2020 13:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменец за одно утро перенес четыре клинические смерти

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Тюмени 57-летний мужчина четырежды пережил клиническую смерть и остался жив. Сам удивительный случай произошел еще в конце прошлого года, но известно о нем стало только сейчас: на электронную почту экстренной службы пришло благодарственное письмо от дочери пациента.

Как рассказал врач скорой помощи Илья Горшков, 17 декабря его бригада завершала суточную смену, и в 6:49 утра поступил последний вызов - к мужчине с сердечным приступом. "У меня всю грудину жжет", - сказал прозвонивший по "03" пациент.

Выяснилось, что недомогание тюменец почувствовал еще накануне вечером. За ночь боль не прошла, а когда усилилась, он позвонил медикам.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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"Диспетчер посоветовала ему до прибытия бригады принять лекарство, которое разжижает кровь и не дает образоваться тромбам. В домашней аптечке оно как раз было. Через 15 минут к пациенту приехали врачи", - рассказала Ирина Бердюгина, пресс-секретарь станции скорой помощи.

Пациента с явными признаками инфаркта миокарда начали выносить из квартиры на носилках, когда он потерял сознание. Медики зафиксировали фибрилляцию желудочков и остановку сердца и дыхания. Прямо в подъезде его начали реанимировать, и он пришел в себя.

Повторная остановка сердца произошла в машине скорой. Пациента вновь привели в чувство. В кардиоцентре сердце мужчины еще два раза прекращало работать, но врачи сделали все возможное и запустили его снова. Затем уже пациента прооперировали, а спустя восемь дней выписали.

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