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24.01.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские ученые предложили лекарство для борьбы с коронавирусом

Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
В Екатеринбурге ученые с новой точки зрения представили разработанный 30 лет назад препарат против гриппа. По их мнению, лекарство способно победить коронавирус, появившийся в Китае.

Противовирусный аппарат создавался при участии научных сотрудников УрФУ, Института органического синтеза Уро РАН, Института гриппа в Санкт-Петербурге и других. Лекарство уже успешно использовали против вируса Зика во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году и при лечении клещевого энцефалита в Красноярске.

Фото: РИА Новости
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

- Препарат борется с группой РНК-вирусов, куда относится и коронавирус. Уникальность разработки в том, что он содержит оригинальную молекулу, полученную в ходе лабораторных испытаний. Только представьте: химикам приходится синтезировать 10 000 молекул, чтобы выявить лучшее соединение, - говорит директор Химико-технологического института УрФУ, участвовавший в разработке лекарства, Владимир Русинов.

По его словам, самое главное - вовремя обнаружить симптомы болезни. Одно из последствий поражения вирусом становится пневмония, в сравнении с обычной простудой она развивается очень быстро и может приводить к летальному исходу при несвоевременном лечении. Из-за нее уже погибло несколько жителей Китая, а коронавирусом заразилось около 500 человек.

Для лечения "китайской болезни", которая имеет схожие с гриппом симптомы, уральский препарат еще не применяли. Чтобы это сделать, нужно провести клинические испытания и получить разрешение от органов власти.

К слову, в регионе исследователи уже сравнивали действие препарата с другими лекарственными средствами и отметили, что он гораздо быстрее справляется с гриппом и клещевым энцефалитом. Однако разрешение на это лекарство при заражении энцефалитом пока есть только в Красноярске.

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