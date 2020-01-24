В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме

Сегодня рано утром в пятиэтажке на улице Привокзальной в Каменске-Уральском произошел взрыв газа.

Сообщение о хлопке поступило в экстренные службы в пять часов по местному.

"Повреждена межквартирная перегородка. Несущие конструкции здания не пострадали", - передает пресс-служба главка МЧС России Свердловской области.

Спасатели эвакуировали 28 жильцов из подъезда (в том числе - троих детей). Все они сейчас находятся в пункте временного размещения.

"Есть информация об одной госпитализированной пострадавшей - это женщина 1986 года рождения, у нее термические ожоги. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести", - сообщили в МЧС.

Для оценки последствий хлопка из Екатеринбурга доставят диагностический комплекс "Струна". Между тем официальный представитель региональной полиции Валерий Горелых уточнил ТАСС, что угрозы разрушения дома нет. По его данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

Такого же мнения придерживаются и специалисты. "При обследовании квартиры аварийная бригада установила, что кран у плиты находился в закрытом положении, краники также закрыты. Визуальный осмотр деформации плиты не выявил", - рассказали "РГ" в пресс-службе группы компаний "Газэкс".

Что касается газового оборудования в доме, то его техобслуживание проводилось по графику - в июне 2019 года. Сейчас подъезд временно отключен от газоснабжения.