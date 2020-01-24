Жительница Югры выжила, упав в сугроб с девятого этажа

В поселке Излучинск в ХМАО девушка упала с девятого этажа и осталась жива.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, что человек падает из окна, приземляется в сугроб у дома, после чего встает и уходит.

"Инцидент произошел 21 января около пяти вечера. Девушка действительно выпала из окна, она жива. По факту происшествия сейчас проводится проверка", - подтвердил "РГ" и.о. старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального СК Олег Меньших.

Между тем, как уточнил источник РИА Новости в экстренных службах, девушка осталась жива благодаря большому сугробу, а также тому, что в момент падения была одета в теплую верхнюю одежду.