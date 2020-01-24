Генетики описали диету, повышающую риск инсультов и инфарктов

Высокобелковая диета может привести к повышенному риску возникновения бляшек в сосудах, а, значит, увеличить опасность сердечных приступов и инсультов.

К этому выводу пришли американские ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Итоги масштабной работы обнародованы в Nature Metabolism.

Как известно, диетологи часто советуют перейти на белковую диету, тем, кому необходимо избавиться от лишних килограммов. Побольше есть высокопротеиновой пищи предписывают и пациентам с гипертонией.

Однако новая работа ученых показала, что высокобелковая диета далеко не так безобидна, как считалось раньше.

Эксперименты на мышах выявили настораживающую тенденцию - такие диеты серьезно увеличивают опасность сосудистых катастроф. При этом появляются, так называемые, нестабильные бляшки, которые способны оторваться от стенки сосуда и закрыть его просвет, вызвав инфаркт или инсульт.

В исследовании первая группа мышей имела питание, перенасыщенное и протеинами, и жирами. Вторая группа находилась на диете с нормальным содержанием белков, и только жиров было больше, чем необходимо.

У животных, питавшихся едой, в которой было слишком много и белков, и жиров, бляшек в сосудах образовалось на 30 процентов больше, чему у тех, кого кормили пищей богатой жирами, но не перенасыщенной белком.

При этом мыши из первой группы не потолстели, а из второй - набрали вес.

Общепринятая точка зрения состоит в том, что для появления бляшек нужны жиры. Но, как показали исследования, роль белков в этом процессе сильно занижается. Ученым удалось понять механизм влияния белков на образование бляшек.

Бляшки - это смесь жира, кальциевых отложений, холестерина и погибших клеток. Для чистки артерий от этого "мусора" предназначены макрофаги - особые иммунные клетки.

Высокопротеиновая диета активизирует в макрофагах белок, меняющий их основную функцию. Они теряют свою способность чистить артерии, вместо этого запускаются события, которые приводят к смерти макрофагов.

Результат печальный: погибшие макрофаги скапливаются вокруг и без того опасных бляшек, и ситуация с сосудистой проходимостью ухудшается еще больше.

По словам руководителя команды ученых, доктора Бабака Разани, у животных, получавших высокобелковую пищу, атеросклеротические бляшки представляли собой кладбище макрофагов. Эти клетки приводили к нестабильности бляшек, увеличивая риск их отрыва от стенки сосуда и возникновения инфаркта или инсульта.