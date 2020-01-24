Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта

Для россиян в аэропортах египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх будут предусмотрены отдельные стойки регистрации и выходы на посадку. Их уже подготовили и показали российской делегации, которая находится сейчас в Египте. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты проинспектировали различные меры безопасности - с момента прибытия людей в аэропорт до момента досмотра багажа и пассажиров, познакомились с работой видеокамер, системой доступа работников на взлетно- посадочную полосу и в аэропорт.
Напомним, авиасообщение с Египтом было остановлено после того, произошло крушение Российского самолета над Синаем. С 15 ноября 2015 года. В 2018 году были возобновлены регулярные рейсы между Каиром и Москвой. Чартеры на египетские курорты по-прежнему под запретом.