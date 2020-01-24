Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта

Эксперты проинспектировали различные меры безопасности - с момента прибытия людей в аэропорт до момента досмотра багажа и пассажиров, познакомились с работой видеокамер, системой доступа работников на взлетно- посадочную полосу и в аэропорт.

Напомним, авиасообщение с Египтом было остановлено после того, произошло крушение Российского самолета над Синаем. С 15 ноября 2015 года. В 2018 году были возобновлены регулярные рейсы между Каиром и Москвой. Чартеры на египетские курорты по-прежнему под запретом.